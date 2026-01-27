Quantcast
Συμμορία «χτυπούσε» καταστήματα στη Δυτική Αττική - Καρέ καρέ η δράση της - Real.gr
real player

Συμμορία «χτυπούσε» καταστήματα στη Δυτική Αττική – Καρέ καρέ η δράση της

12:41, 27/01/2026
Συμμορία «χτυπούσε» καταστήματα στη Δυτική Αττική – Καρέ καρέ η δράση της

Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Οι δράστες είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

 

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, άμεσα συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 23-1-2026 στην περιοχή του Χαϊδαρίου, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών, -2- άτομα ηλικίας 19 και 21 ετών, ως μέλη της συμμορίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Προηγουμένως και πιο συγκεκριμένα πρωινές ώρες της 22-1-2026 οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει ληστεία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Χαϊδαρίου, απ’ όπου αφαίρεσαν από υπάλληλο με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού χρηματικό ποσό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας δρώντας κατά κύριο λόγο μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.

Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,
-7 αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου,
-2 τρίφτες και
-μικροποσότητα κάνναβης.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

13:28 27/01
Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

13:18 27/01
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

13:15 27/01
Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

13:06 27/01
Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

13:00 27/01
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

12:58 27/01
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

12:47 27/01
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

12:45 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved