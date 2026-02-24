Συμβόλαια θανάτου μέσα στις φυλακές - Real.gr

Ο ρόλος του αρχιφύλακα στον Δομοκό, το αίτημα έκδοσης του δράστη στο εξωτερικό και τα «μυστικά» της Ζακύνθου.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον φάκελο της δολοφονίας του Ζακυνθινού επιχειρηματία και της συζύγου του ανοίγουν εκ νέου οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σε μια προσπάθεια να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της άγριας δολοφονίας του βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης. Η δολοφονία έγινε στις φυλακές Δομοκού κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες και παρουσία αρχιφύλακα, ο οποίος πλέον έχει προφυλακιστεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως είχε υπογραφεί συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του θύματος, Αντώνη Παπαδάτου.

Το θύμα εξέτιε ισόβια ποινή στις φυλακές Δομοκού, μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη και της συζύγου του στη Ζάκυνθο το 2021. Κατά τη διάρκεια της εξιχνίασης του εγκλήματος, είχε διαπιστωθεί πως το κίνητρο της διπλής δολοφονίας ήταν ο έλεγχος της νυχτερινής ζωής στο νησί του Ιονίου.

Η δολοφονία του Παπαδάτου από Βούλγαρο ισοβίτη, καταδικασμένο για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα το 2018, αποδίδεται σε συμβόλαιο θανάτου. Σύμφωνα με το σενάριο που παρουσίασε ο δράστης στις ανακριτικές Αρχές, ο Παπαδάτος ήταν οπλισμένος και είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αρχιφύλακα, τον οποίο όμως πρόλαβε να γλιτώσει ο ίδιος, ο οποίος τελικά πυροβόλησε τον Παπαδάτο. Κοντά στο σημείο της δολοφονίας βρισκόταν και γνωστός για τις αποδράσεις του βαρυποινίτης, ο οποίος ωστόσο από τις μαρτυρίες των βασικών εμπλεκομένων δεν έχει σχέση με το περιστατικό.

Ηδη ο αρχιφύλακας έχει προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τις δικαιολογίες του και αποφάσισαν τη σύλληψη και την προφυλάκισή του με την κατηγορία της συνέργειας σε δολοφονία. Αν και το σημείο της δολοφονίας θεωρείται «τυφλό» καθώς δεν υπάρχουν κάμερες, οι αστυνομικοί ανέλυσαν τα δεδομένα από τις υπόλοιπες κάμερες στους χώρους της φυλακής και εντόπισαν τον Βούλγαρο να μπαίνει στο κελί του Παπαδάτου, ο οποίος φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι και ένα σορτσάκι, και εν συνεχεία κατευθύνθηκαν μαζί στο αρχειοφυλάκιο. Επομένως η ενδυμασία του Παπαδάτου δεν του επέτρεπε να κρύψει όπλο, πολλώ δε μάλλον το περίστροφο της δολοφονίας.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο Παπαδάτος είχε βληθεί από χαμηλά, δηλαδή οι σφαίρες είχαν ανοδική πορεία, ενώ στο σώμα του δεν έφερε μώλωπες ή αμυχές από πάλη, όπως υποστήριξε ο Βούλγαρος στην κατάθεσή του.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει συμβεί στο εσωτερικό των φυλακών, αλλά και για τους εντολείς της δολοφονίας, ενώ πλέον οι έρευνες κινούνται στην κατεύθυνση αναζήτησης αποδείξεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του Παπαδάτου, πρόσωπο που γνωρίζει τις κρυφές πτυχές της δολοφονίας του Ντίμη Κορφιάτη πληροφορήθηκε πως σε βάρος του είχε υπογραφεί συμβόλαιο θανάτου και μάλιστα μέσα στις φυλακές, λόγω της σχέσης του με τον δολοφονημένο επιχειρηματία.

Οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ένας κύκλος ανθρώπων ενήργησε άμεσα ώστε να υπογραφεί νέο συμβόλαιο θανάτου και μάλιστα με το διπλάσιο χρηματικό ποσό από το αρχικό για να εξουδετερωθεί ο άνθρωπος που είχε παραγγείλει τη δολοφονία, θεωρώντας υπεύθυνο για το αρχικό συμβόλαιο θανάτου τον Παπαδάτο με αποτέλεσμα να υπογράψουν σε βάρος του ένα δεύτερο, πιο ακριβό, το οποίο τελικά εκτελέστηκε στις φυλακές Δομοκού.

Εκδοση στην Ολλανδία

Ο Βούλγαρος, ο οποίος ανέλαβε την πλήρη ευθύνη της δολοφονίας βγάζοντας εντελώς από το «κάδρο» τον αρχιφύλακα και τον βαρυποινίτη με τις εντυπωσιακές αποδράσεις, φαίνεται πως είχε κίνητρο τη μη έκδοσή του στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., τις επόμενες ημέρες στο Εφετείο Λάρισας θα εξεταζόταν αίτημα των ολλανδικών Αρχών για την έκδοση του Βούλγαρου εκτελεστή, καθώς διαπιστώθηκε πως μετά τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή το 2018 και πριν από τη σύλληψή του είχε εκτελέσει στην Ολλανδία άλλο ένα συμβόλαιο θανάτου. Μάλιστα όλα έδειχναν πως η απόφαση θα ήταν θετική ως προς την έκδοσή του. Ομως, μετά τη δολοφονία του Παπαδάτου, η όποια απόφαση για έκδοση σταματά, καθώς ο εκτελεστής διέπραξε ποινικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος στη χώρα μας και θα παραμείνει στις ελληνικές φυλακές έχοντας «χτίσει» γύρω του έναν κύκλο για την προστασία του.