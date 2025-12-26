Συναγερμός στη Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου - Real.gr

Quantcast
11:25, 26/12/2025
Συναγερμός στη Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών εκδρομέων - ορειβατών στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου Φωκίδας.

Οι τρείς φίλοι ηλικίας από 30 έως 35 ετών που είναι από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές της ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το lamiareport. Από τότε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και τα κινητά τους δεν έχουν σήμα και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Οι άνθρωποί τους ανησύχησαν που δεν είχαν νέα και ειδοποίησαν την αστυνομία κι αυτή με τη σειρά τους την Πυροσβεστική.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ. Από το πρωί της Παρασκευής στις έρευνες συμμετέχει και η ομάδα drone από τη Λάρισα, για εναέρια επιτήρηση.

Στην περιοχή επικρατούσαν και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το συμβάν διαχειρίζεται το ΑΤ Δωρίδος.

