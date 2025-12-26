Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Ελέγχεται ύποπτο αντικείμενο - Κλειστοί οι δρόμοι Δροσοπούλου και Πατησίων - Real.gr

Quantcast
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Ελέγχεται ύποπτο αντικείμενο – Κλειστοί οι δρόμοι Δροσοπούλου και Πατησίων

17:16, 26/12/2025
Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι οδοί Δροσοπούλου στην Κυψέλη και η Πατησίων, λόγω  μέτρων ασφαλείας και  ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Συγκεκριμένα στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ανάφη έως το ύψος της οδού Πάρου και στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν όταν περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού 3 στην Κυψέλη ένα ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

 

