Συναγερμός στην Ευελπίδων: Κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Ευελπίδων, όταν κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής απέδρασε από τον χώρο των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός είχε μεταφερθεί εκεί προκειμένου να κινηθούν σε βάρος του οι διαδικασίες διοικητικής απέλασης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κρατούμενος δεν έφερε χειροπέδες τη στιγμή της μετακίνησής του, γεγονός που φέρεται να διευκόλυνε την απόδρασή του. Οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν αντιλήφθηκαν την απουσία του λίγα λεπτά αργότερα και ειδοποίησαν άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του δικαστικού συγκροτήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε μετά τη διαφυγή του.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος βρισκόταν χωρίς περιοριστικά μέτρα κατά τη μεταγωγή του, με στόχο να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.