Συναγερμός τα ξημερώματα στη Χαλκίδα: Στις φλόγες παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στο κέντρο της Χαλκίδας, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής σήμανε εκ νέου συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στο ίδιο παλιό ξενοδοχείο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν από λίγες μόλις εβδομάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, κινητοποιώντας άμεσα στελέχη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας. Το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα στο συγκεκριμένο κτίριο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους περίοικους όσο και στις αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά οικήματα, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.