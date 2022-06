Συναγερμός στο Λιμενικό: Ναυάγιο ανοιχτά της Μυκόνου- Υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι

Πληροφορίες του Open, αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν περισυλλέγει 108 μετανάστες και σύμφωνα με μαρτυρίες από τους διασωθέντες αγνοούνται περίπου οκτώ άτομα.

Όλοι οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στη Μύκονο σε χώρους του νέου λιμανιού και τους παράσχονται οι πρώτες βοήθειες.

Ανάμεσα στους μετανάστες φέρονται να υπάρχουν και τραυματίες. Ειδικότερα, οι τρεις έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ ένας είναι πολυτραυματίας. Το ταξίδι τους, ο τελικός τους προορισμός ήταν η Ιταλία.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr το σκάφος που τους μετέφερε από τα παράλια της Τουρκίας προσέγγισε τη βραχονησίδα Μπάος ή Άγιος Γεώργιος η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Χώρα της Μυκόνου και οι μετανάστες βγήκαν στην παραλία Κανάλια.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, με ανάρτησή του στο Twitter κατήγγειλε τις τουρκικές Αρχές για τις παράνομες προωθήσεις μεταναστών προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα ο κ. Μηταράκης γράφει στην ανάρτησή του στο twitter:

«8 μετανάστες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ένα ιστιοπλοϊκό που έφυγε από τις τουρκικές ακτές για την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016».

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. ???? can do a better job, working with ???? & ???? to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the ???????? 2016 statement @suleymansoylupic.twitter.com/bJ2p4jDUmP