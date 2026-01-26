Συνάντηση Θεσμών και Επιχειρήσεων στην Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου - Real.gr

Ελλάδα – ΗΠΑ: Εστίαση στη Συνεργασία εν μέσω Οικονομικών Εξελίξεων

Ιωάννης Δ. Σαρακάκης: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί μια ζωντανή γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, βασισμένη σε κοινές αξίες, θεσμική συνέχεια και ανθρώπινες σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο».

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υποδέχθηκε το 2026 με την ετήσια Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση της Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens.

Μία από τις πλέον αναμενόμενες εκδηλώσεις της επιχειρηματικής και διπλωματικής κοινότητας, η δεξίωση συγκέντρωσε τα μέλη του Επιμελητηρίου, Υπουργούς, ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μέλη του Κοινοβουλίου, Πρέσβεις, επικεφαλής οργανισμών, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η βραδιά ανέδειξε τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για διάλογο, συνεργασία και αισιοδοξία για τις προοπτικές της νέας χρονιάς.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας τόνισε: «Το 2026 ξεκίνησε δυναμικά με αρκετές προκλήσεις. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τις χώρες που εκπροσωπούμε, για τις διμερείς μας σχέσεις, για τα μέλη μας και φυσικά για το Επιμελητήριο. Έναν οργανισμό που εδώ και 94 χρόνια αποτελεί μια σταθερή και αξιόπιστη γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερα φέτος, που συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή μας αποκτά έναν ακόμη πιο ισχυρό συμβολισμό. Δύο χώρες που τις ενώνουν ιστορικοί δεσμοί, κοινές αξίες ελευθερίας και δημοκρατίας και μια βαθιά, διαχρονική σχέση φιλίας και συνεργασίας, την οποία το Επιμελητήριο υπηρετεί με συνέπεια εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Με αισιοδοξία, λοιπόν, καλωσορίζουμε το νέο έτος και συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και ανοιχτό πάντα πνεύμα, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, να διευρύνουμε τους ορίζοντες των δράσεων μας, να ενισχύουμε συνεργασίες και να συμβάλλουμε έτσι σε μια ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα για όλους».

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης στην ομιλία του και στις ευχές για τη νέα χρονιά μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, με την επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ ως μείζον ιστορικό ορόσημο, καλούμαστε να θυμηθούμε όσα μας ενώνουν – καθώς και να ισχυροποιήσουμε τους διαχρονικούς δεσμούς μας και να ανοίξουμε νέα κεφάλαια συνεργασίας.

Το όραμά μας για το 2026 είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε ένα Επιμελητήριο το οποίο θα λειτουργεί ως θεσμός αλλαγής και εκσυγχρονισμού και θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο,

– αφενός στην ενίσχυση της ελληνο-αμερικανικής οικονομικής συνεργασίας και,

– αφετέρου, στην προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, την καινοτομία, την ψηφιακή πρόοδο και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τις κοινές αξίες, και συνεχίζει να ενισχύεται μέσω της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των ιδρυμάτων που συνδέουν τις δύο χώρες μας. Στο ίδιο πνεύμα, θα ήθελα να αναγνωρίσω απόψε την παρουσία του κ. Josh Volz, Ειδικού Απεσταλμένου των Η.Π.Α. για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ενσωμάτωση, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του για την προώθηση της λειτουργικής υλοποίησης του Κάθετου Διάδρομου στην περιοχή μας».

Ο Επιτετραμμένος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Josh Huck, στο σύντομο χαιρετισμό της μετά τις ευχές για το νέο έτος σημείωσε: «Μιλώντας για την πρόοδο των σχέσεων μας, το 2026 πρόκειται να είναι ένα πραγματικά ιστορικό έτος. Έχουμε σχεδιάσει αρκετά πράγματα για φέτος προς τιμήν της 250ης επετείου της Αμερικής. Είμαστε πολύ τυχεροί που γιορτάζουμε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Επιμελητήριο σε μια σειρά εκδηλώσεων που θα τιμήσουν αυτό το ιστορικό έτος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα παραμένουν ενωμένες, όχι μόνο μέσω κοινών αξιών, αλλά και μέσω μιας αυξανόμενης οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας που αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα για τις κοινότητες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle είναι προσηλωμένη στην εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών μας και οι προσπάθειές της για την οικοδόμηση συμμαχιών στους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας έχουν ήδη φέρει ιστορικές συμφωνίες στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ σε υψηλότερη θέση στο “ραντάρ” της Ουάσιγκτον:

– Πέρυσι υποδεχθήκαμε τον Υπουργό Wright και τον Υπουργό Burgum (δύο φορές!).

– Μόλις την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον Dr. Steven Miran, το πρώτο εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve (της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ) που επισκέφθηκε την Ελλάδα, την ίδια εβδομάδα με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Andy Baker.

– Την εβδομάδα αυτή βρίσκεται μαζί μας στην Αθήνα ο Josh Volz, Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ενοποίηση. Ο κ. Volz ηγείται των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης για την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η παρουσία του υπογραμμίζει την αναγνώριση εκ μέρους της κυβέρνησης του Trump του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος και παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η ενίσχυση της σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί στρατηγική επιλογή για την πατρίδα μας – τόσο για την οικονομία όσο και για την ασφάλεια. Είναι μια κρίσιμη σχέση με βάθος, συνέπεια και κοινή αντίληψη για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι πρόσφατες επαφές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη της Κυβέρνησης Τραμπ και θεσμικούς παράγοντες, με καθαρή στόχευση: τη διεύρυνση της στρατηγικής μας συνεργασίας και τη μετατροπή της σε σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για την πατρίδα μας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναδείξω τη στενή και πολύ ουσιαστική συνεργασία μας με την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, κα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση αυτής της κοινής προσπάθειας. Και έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα.

Έχει ιδιαίτερη αξία η συνεργασία μας με την Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τη DFC. Στη συνάντησή μου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μπεν Μπλακ στην Ουάσιγκτον, επιβεβαιώθηκε η βούληση της αμερικανικής πλευράς να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει νέα αναπτυξιακά projects στρατηγικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, με έμφαση στην ενέργεια, τη βιομηχανία και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Στις συζητήσεις αυτές αναδείχθηκε και το ισχυρό ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως λιμενικού και διαμετακομιστικού κόμβου, με σημαντικό αναπτυξιακό και γεωοικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Θέλουμε νέες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη χώρα και για την κοινωνία.

Η συνεργασία μας καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα της οικονομίας. Αφορά τη ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία. Και εντάσσεται στη στρατηγική μας για το νέο παραγωγικό πρότυπο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας».