Quantcast
Συνάντηση του πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα με τον νέο Αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο της Μονής Σινά - Real.gr
real player

Συνάντηση του πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα με τον νέο Αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο της Μονής Σινά

13:41, 03/10/2025
Συνάντηση του πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα με τον νέο Αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο της Μονής Σινά

Ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, υποδέχθηκε στην αιγυπτιακή πρεσβεία, στο κέντρο της Αθήνας, τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν και Ραϊθώ και ηγούμενο της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά Συμεών.

Ο πρέσβης Γιουσέφ συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του, ευχόμενος του κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση της νέας του αποστολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αιγύπτιος πρέσβης τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Αίγυπτος στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, υπογραμμίζοντας τον βαθύ θρησκευτικό συμβολισμό και τη μοναδική ιστορική του σημασία.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών εξέφρασε την εκτίμησή του για την Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε ως δεύτερη πατρίδα του, και εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τον αιγυπτιακό λαό.

Επισήμανε τον μοναδικό χαρακτήρα των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, καθώς και τους βαθιά ριζωμένους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για τις πολύτιμες προσπάθειες του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι για την προστασία και τη διαφύλαξη όλων των θρησκευτικών ιεροτήτων επί του αιγυπτιακού εδάφους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Θερμό» επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Μπάρκα - Χρηστίδου: «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

«Θερμό» επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Μπάρκα - Χρηστίδου: «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

15:04 03/10
Πηγές ΝΔ για Ιωάννη Κουρδή: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

Πηγές ΝΔ για Ιωάννη Κουρδή: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

14:43 03/10
Πρίγκιπας William: 19 αποκαλύψεις για την Kate, τα παιδιά και το μέλλον του ως βασιλιάς

Πρίγκιπας William: 19 αποκαλύψεις για την Kate, τα παιδιά και το μέλλον του ως βασιλιάς

14:32 03/10
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια - Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια - Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση

14:27 03/10
Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

14:15 03/10
Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντιπρόεδρο Κομισιόν: Η προστασία των ανηλίκων στο προσκήνιο

14:06 03/10
Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να περιλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να περιλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

14:00 03/10
ΚΚΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της «διαφάνειας» και της «κάθαρσης»

ΚΚΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της «διαφάνειας» και της «κάθαρσης»

13:58 03/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved