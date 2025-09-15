Συνεχής η ροή μεταναστών στην Κρήτη - Real.gr

Βάρκα αποβίβασε μετανάστες σε Τρυπητή, Κόρφο και Γόρτυνα.

Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο. Τα ξημερώματα μια βάρκα με 100 μετανάστες έφτασε στην παραλία Τρυπητή, ενώ λίγο αργότερα πιθανότατα η ίδια βάρκα προσέγγισε την παραλία Κόρφος όπου κατέβηκαν επίσης άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν 80 ανδρες, 11 γυναικες και 9 παιδιά, κατά δήλωση τους όλοι από το Σουδάν. Πέντε άτομα από αυτούς που βγήκαν στον Κόρφο έχασαν το μονοπάτι και οι αρχές του νησιού προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Επίσης, συνολικά 32 άτομα αποβιβάστηκαν από λέμβο στην παραλία Αϊ Γιάννη, Γόρτυνας. Μεταξύ των 32 ατόμων φέρεται να βρίσκονται γυναικόπαιδα , τα οποία μεταφέρθηκαν αρχικά στην περιοχή των Καπετανιανών και από εκεί αναμένεται να οδηγηθούν στο Ηράκλειο.