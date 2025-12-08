Συνεχής βελτίωση του 18χρονου Μάριου, που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο - Real.gr

Ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος πριν από τρεις εβδομάδες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Όπως τονίζει το νοσοκομείο, «ο νέος παραμένει στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας, με καθημερινή καταγραφή σημαντικής προόδου στην κατάσταση της υγείας του».

Ο Μάριος, που πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Allagille, είχε μεταφερθεί στην Ιταλία σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, «αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι Έλληνες γιατροί της εντατικής ήρθαν άμεσα σε επαφή με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ζητώντας την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος».

Παράλληλα, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν συνεχώς την αερομεταφορά, με πολύτιμες για τη ζωή του Μάριου ώρες να περνούν».

Τελικά, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Πάτρα και, παρά τις δυσκολίες του καιρού, προσγειώθηκε στην Πίζα. Από εκεί στάλθηκε ασθενοφόρο από το Τορίνο, καθώς η χρήση ελικοπτέρου ήταν αδύνατη. Το νοσοκομείο περιγράφει ότι «ο οδηγός, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου αντιμετώπισαν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένους δρόμους», και ότι «στη 1:30 τα ξημερώματα ο Μάριος εισήλθε στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ η μητέρα του, με τη στήριξη του Ελληνικού Προξενείου στην Τοσκάνη, έφτασε στο Τορίνο λίγες ώρες αργότερα».

Μετά τη σταθεροποίηση του ασθενούς, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία για την άμεση εξεύρεση συμβατού μοσχεύματος, το οποίο βρέθηκε μέσα σε 48 ώρες, χάρη στην προσφορά μιας οικογένειας από τον βόρειο ιταλικό χώρο.

Λιγότερο από 60 ώρες μετά την άφιξή του στην Ιταλία, ο Μάριος, σε κρίσιμη κατάσταση, μπήκε στο χειρουργείο του κέντρου μεταμοσχεύσεων ήπατος του Le Molinette. Η επέμβαση, που διήρκησε εννέα ώρες, πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι και την ομάδα του, με αποτέλεσμα την άμεση επαναφορά της λειτουργίας του μοσχεύματος και την αποτροπή του θανάτου λόγω ηπατικής ανεπάρκειας.

Η επιτυχημένη έκβαση της μεταμόσχευσης αποτελεί αποτέλεσμα της αφοσίωσης του χειρουργού και της ομάδας του, καθώς και της στενής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Ο υπεύθυνος υγείας της περιφέρειας του Πεδεμόντιου, με έδρα το Τορίνο, σημείωσε ότι «πρόκειται για μια ιστορία που αναδεικνύει τη διεθνή συνεργασία, την ιατρική δεξιότητα και την ανθρωπιά, ξεπερνώντας ακόμη και τις δυσκολίες της κακοκαιρίας και σώζοντας τη ζωή ενός νέου ανθρώπου».

