Quantcast
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των ταξί - Real.gr
real player

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των ταξί

09:56, 10/09/2025
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των ταξί

Η 48ωρη απεργία που πραγματοποιεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης βρίσκεται στην δεύτερη ημέρα της.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Σήμερα Τετάρτη οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10 π.μ. Σπύρου Πάτση & Λεωφ. Αθηνών με τα ταξί, με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μεταφορών για να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και ακολούθως θα συνεχίσουν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, χωρίς τα ταξί, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει:

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

10:20 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

08:05 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

07:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved