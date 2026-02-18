Συνεχίζεται η απεργία των ταξί - Τα αιτήματα του κλάδου - Real.gr

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα για την Αττική με τον κλάδο να κάνει λόγο για απεργίες διαρκείας. Χειρόφρενο έχουν τραβήξει από σήμερα και οι αυτοκινητιστές σε όλη την Ελλάδα λόγω της 48ωρης απεργίας (Τετάρτη και την Πέμπτη 18 & 19 Φεβρουαρίου) που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται πως οι οδηγοί ταξί στην Αττική, έχουν τραβήξει χειρόφρενο από χθες, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 ( από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ) μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Για σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου οι οδηγοί ταξί της Αττικής έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ για αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες, Τρίτη, πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών ενώ η συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη αποδείχθηκε «άκαρπη», σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, και προειδοποιούν για απεργίες διαρκείας μέχρι την απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου και την άρση της απόφασης για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το ΣΑΤΑ, ο αναπληρωτής υπουργός αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα» τον πρόεδρό του, Θύμιο Λυμπερόπουλο, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τροποποιήσεις στο επίμαχο νομοσχέδιο. Η φράση αυτή λειτούργησε ως σπίθα σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, με τους εκπροσώπους των ταξί να μιλούν για «πρωτοφανή προσβολή» και «ρητορική πεζοδρομίου» που δεν συνάδει με θεσμικό διάλογο.

«Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση -είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», αναφέρει το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του.

Τα κύρια αιτήματα του κλάδου είναι :

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

‘Αμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.

Ολες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ). Το ΣΑΤΑ ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μετά από το Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, που συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, τονίζει πως ο κλαδικός αγώνας θα συνεχιστεί στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή. «Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ.