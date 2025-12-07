Συνεχίζεται η ενίσχυση των αγροτικών μπλόκων σε βόρειο και νότιο Έβρο - Real.gr

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.

Στο Τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα -από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων- μόνο των φορτηγών τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου στα 350 οχήματα, καθώς συνεχίζεται το άνοιγμα της εισόδου προς την Τουρκία για 50-70 φορτηγά ημερησίως, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας εκτιμά πως ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο τελωνείο φορτηγών ανέρχεται περίπου στα 1.000. Ο κ. Αλεξανδρής σημειώνει πως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει επωμισθεί -με τη συνδρομή και των επαγγελματιών εστίασης αλλά και φορέων και συλλόγων της περιοχής και της Αλεξανδρούπολης- κάποιο από τα ημερήσια γεύματα των επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Τελωνείο.

Τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα τόσο του Δήμου Ορεστιάδας όσο και της πλειοψηφίας φορέων και συλλόγων του βορείου Έβρου υπογραμμίζει και ο κ. Αγγελακούδης.

Ενόψει και της νέας Γενικής Συνέλευσης την ερχόμενη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων πανελλαδικά, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων δηλώνουν πως το θέμα δεν είναι ο χρόνος πληρωμής, ούτε καν τα ποσά που θα καταβληθούν, καθώς, όπως λένε, αυτό θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αυτονόητο. Το ζητούμενο των κινητοποιήσεων είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή, ένας διαρκής διάλογος -όχι μόνο όταν βγαίνουν τα μπλόκα- ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός εφόσον επιτευχθεί η κάλυψη του κενού εμπιστοσύνης που εκτιμούν ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συνομιλητών.