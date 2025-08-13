Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα - Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες - Μέτωπα σε Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο - Real.gr

Για δεύτερο 24ωρο οι πυρκαγιές συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο στην Πάτρα, τη Χίο, την Πρέβεζα και τη Ζάκυνθο, με τα μποφόρ να τροφοδοτούν τις αδηφάγες φλόγες που καταπίνουν δάση, καλλιέργειες και περιουσίες.

Καταστροφικό, ήταν το πέρασμα της φωτιάς από την περιοχή της Πάτρας, που έγινε είδηση και στα ξένα δίκτυα.

Στην Αχαΐα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε νέο 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Ρωμανός προς την Πάτρα, ενώ πριν από λίγη ώρα έλαβε χώρα νέα ειδοποίηση για τους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόορο Πατρών να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα.Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης, προληπτικά εκκενώνεται το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τους ασθενείς. Ασθενοφόρα παραλαμβάνουν 8 ασθενείς, ενώ 4 ακόμα θα φιλοξενηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, τόνισε πως το «Καραμανδάνειο» δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα. Έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με κινήσεις δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτα με δίκυκλο. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή των ατόμων αυτών στην πυρκαγιά.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Στα Συχαινά Πατρών, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και κηλιδώσεις με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν συνεχώς.

Σπίτια παραδοθήκαν στις φλόγες στη Δυτική Αχαΐα

Στη δυτική Αχαΐα, όπου έχει σβήσει η φωτιά, επικρατεί απόγνωση.

Τουλάχιστον επτά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως επίσης και η εκκλησία του χωριού.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε πάρα πολλά χωριά, τα οποία βρίσκονται στη γύρω περιοχή, με σπίτια, με καταστήματα, με επιχειρήσεις να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως επίσης και πολλές γεωργικές εκτάσεις.

Πάρα πολλοί ελαιώνες και άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Χίο

Στη Χίο οι φλόγες έχουν καταπιεί χιλιάδες στρέμματα γης, έχουν περάσει από αρκετούς οικισμούς, που βρίσκονται μέσα στο δάσος.

Δύο ενεργά μέτωπα αντιμετωπίζει από ξηράς και αέρος η Πυροσβεστική.

Αισιοδοξία επικρατεί το γεγονός ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Στο χωριό Κηπουριές στη Χίο, η κατάσταση είναι δύσκολη.

Έχει περάσει σε ορισμένα σημεία η φωτιά στο δρόμο, γίνεται όμως μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουν να την θέσουν υπό έλεγχο και να μην ξεφύγει μέσα στο πευκοδάσος που είναι πλούσιο σε αυτή την περιοχή.

Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τη Σπαρτούντα.

Σημαντικές ζημιές έχουν προκληθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Νωρίτερα, ήχησε και 112 για το χωριό Παρπαριά για απομάκρυνση προς Βολισσό.

Λίγο μετά τις 20:00 η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη δημοτική ενότητα Αμανής στη Χίο. Η φωτιά λίγο μετά το χωριό Κηπουριές πέρασε το δρόμο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς το χωριό Φυτά. Τελευταίο μήνυμα 112 για το χωριό Παρπαριά (που είναι βόρεια της Βολισσού).

Μπαράζ μηνυμάτων 112 στην Πρέβεζα

Δύσκολες ώρες για τον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση για δεύτερο εικοσιτετράωρο στον Δήμο Ζηρού, ο οποίος μάλιστα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακριβώς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης που επικρατεί.

Τα ενεργά μέτωπα είναι αρκετά.

Σε δύο μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέου ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενισχύοντας τις φλόγες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέα μηνύματα εκδόθηκαν από το 112 τα οποία καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό και προς τα Ιωάννινα.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Ζάκυνθο

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο στο όρος Διμηνίτσα. Με κάθε ριπή ανέμου, κάθε εστία μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη και τώρα οι πυροσβέστες παλεύουν με τις αναζωπυρώσεις.

Με μήνυμα του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, να μετακινηθούν προς την Χώρα Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα.

Η φωτιά καίει σε ορεινή δύσβατη περιοχή και ειδικές μονάδες δασοκομάντος επιχειρούν να την ανακόψουν για να μην φτάσει στην οικιστική περιοχή. Εθελοντές συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς διεύθυνση δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.