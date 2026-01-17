Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας: Πού αναζητούν οι Αρχές τη 16χρονη - Real.gr

Για ένατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με τους γονείς της, τους φίλους της και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να απευθύνουν έκκληση μέσω τηλεόρασης και κοινωνικών δικτύων σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές, αλλά και προς την ίδια την ανήλικη να εμφανιστεί και να δώσει τέλος στην αγωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μαρτυρίες, η 16χρονη εντοπίστηκε για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου φέρεται να έφτασε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος του μυστηρίου γύρω από την εξαφάνισή της συνδέεται με τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την ασφαλή επιστροφή της στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Σε τρία επίπεδα κινείται η διαδικασία της έρευνας, σύμφωνα με την ΕΡΤnews, το πρώτο αφορά τις μαρτυρίες ανθρώπων που την έχουν δει και ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές, το δεύτερο είναι τα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα και το τρίτο έχει να κάνει με τις έρευνες που γίνονται σε υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων, σε αεροδρόμια και σε σταθμούς τρένων, για να διαπιστωθεί αν τυχόν έχει προσπαθήσει ή καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό.

Κεντρικά ερωτήματα για τις Αρχές παραμένουν αν η ανήλικη έχει τη βοήθεια τρίτου προσώπου και ποιοι λόγοι την οδήγησαν να εγκαταλείψει το σπίτι της, σβήνοντας κάθε ίχνος επικοινωνίας.

Ένα σενάριο που ερευνάται σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι το να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και έχουν εντοπιστεί ίχνη της.

Οπως αναφέρει το pelop, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η Λόρα να έχει αποχωρήσει και από την περιοχή του Ζωγράφου, ενδεχομένως ακόμη και από τη χώρα. Οι αρχές θεωρούν ότι η εξαφάνιση είχε σχεδιαστεί με προσοχή, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο περαιτέρω μετακίνησής της. Το ενδεχόμενο αεροπορικής αναχώρησης θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένο, λόγω των ελέγχων ασφαλείας, ενώ εξετάζεται το σενάριο μετακίνησης με λεωφορείο προς το εξωτερικό, ακόμη και με χρήση πλαστών εγγράφων.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα κλειστά προφίλ της ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κινητό της τηλέφωνο –σε περίπτωση νέας σύνδεσης στο διαδίκτυο– καθώς και τυχόν νέες μαρτυρίες.