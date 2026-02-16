Συνεχίζεται το θρίλερ: Νέες έρευνες για τον 33χρονο γιατρό - Real.gr

Ειδική ομάδα μεταβαίνει στα Χανιά ώστε να ξεκινήσει ένας ακόμα κύκλος αναζήτησης για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με στόχο να εξαντλήσουν κάθε ελπίδα προκειμένου να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, που έχει εξαφανιστεί από τις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά, οι γονείς και οι συνάδελφοί του συνεχίζουν τις προσπάθειες. Στη μάχη θα συμμετάσχει και η ομάδα ANIBUS, η οποία θα μεταβεί σε λίγες ημέρες στα Χανιά προκειμένου να αναζητήσει ίχνη που ενδεχομένως οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η ομάδα ANIBUS αποδέχθηκε σχετικό αίτημα της οικογένειας του αγνοουμένου, ενώ η συνδρομή της κρίνεται καθοριστική στη διαλεύκανση του μυστηρίου, καθώς έχει δεκάδες επιτυχίες στο παρελθόν, με πιο γνωστή τον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι που αγνοείτο επί 18 ημέρες μετά τη δολοφονία του τον Ιανουάριο του 2024.

«Συνεχίζω να αναζητώ τον γιο μου, έστω και αν ακόμη δεν έχουμε κάποια ένδειξη, ένα ίχνος, μια πληροφορία που να μας οδηγεί κάπου με αξιόπιστο τρόπο. Κάποιες ηλεκτρονικές πληροφορίες μάς ήρθαν ακόμη και από το εξωτερικό από φίλους του και τις διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές. Σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψω και πάλι για τα Χανιά, εκεί θα ψάξω και πάλι για τον γιο μου, δεν θα σταματήσω ποτέ…», ανέφερε στην «R» η μητέρα του Αλέξη, γιατρός Ελένη Τσικοπούλου.

Το χρονικό

Ο γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου εξαφανίστηκε τις βραδινές ώρες της 7ης Δεκεμβρίου 2025, με το αυτοκίνητό του να εντοπίζεται στο χωριό Φρε του δήμου Αποκορώνου Χανίων. Ο Φρες είναι χωριό που βρίσκεται στην ενδοχώρα, στις βορειοανατολικές πλαγιές των Λευκών Ορέων, και απέχει από τη θάλασσα περίπου 9-10 χλμ. (παραλία Καλυβών και παραλία Αλμυρίδας Αποκορώνου). Το «Silver Alert» που εκδόθηκε κινητοποίησε τους κατοίκους των γύρω χωριών, οι γονείς του έφθασαν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν οι γονείς του Αλέξη συναντούσαν εθελοντές κτηνοτρόφους και κυνηγούς που τον έψαχναν. Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικοί, άνδρες της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στις 14 Ιανουαρίου 2026 έφθασε στα Χανιά η εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών διασωστών ΟΦΚΑΘ, η οποία παρέμεινε για πέντε ημέρες. Οι οκτώ εθελοντές, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, με drone και με τη συνδρομή κυνηγών και σκυλιών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης, έκαναν «φύλλο και φτερό» την περιοχή, ενώ η αναζήτηση επεκτάθηκε και στο χωριό Επισκοπή του Ρεθύμνου λόγω πληροφορίας που έφτασε στην ομάδα. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Αλέξης ήθελε να εξαφανισθεί ή να απομονωθεί. Μάλιστα μέχρι και λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του είχε πει (όπως είπε και στους γονείς του) ότι έκλεισε εισιτήρια για τις 29 Δεκεμβρίου 2025 να πάει στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα», επεσήμανε στην «R» ο δικηγόρος της οικογένειας Τσικοπούλου, Νίκος Ποντικάκης.

Να σημειωθεί πως κοντινοί του φίλοι είχαν αναφέρει πως πριν από αρκετό καιρό ο Αλέξης «ήταν στενοχωρημένος. Είχε χωρίσει από τη σχέση που είχε. Ηταν μαζί περίπου οκτώ μήνες και εκείνη σπούδαζε, ήταν τελειόφοιτη, στην Πάτρα. Ομως, μιλούσε πάντα με σεβασμό για εκείνη…».

Στα social media

Ωστόσο, το θρίλερ της εξαφάνισης του νεαρού γιατρού πήρε άλλες διαστάσεις όταν παρουσιάστηκαν μαρτυρίες φίλων του Αλέξη που διαπίστωσαν ότι είναι ενεργός στα social media!

Φίλος του από τη Σουηδία ανέφερε σε εκπομπή ότι «έλαβα μια ειδοποίηση στο κινητό μου ότι ο Αλέξης άρχισε να χρησιμοποιεί τα Threads. Παρά το σοκ μου, πρόλαβα να κάνω στιγμιότυπο οθόνης και σας έστειλα τη φωτογραφία. Μπαίνοντας στο προφίλ του, έδειχνε ότι ήταν ενεργός μόλις δέκα λεπτά πριν. Αναστατώθηκα. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και, αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Τι συμβαίνει; Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο και αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό», ανέφερε ο φίλος του γιατρού.

Μιλώντας στην «R», o Ν. Ποντικάκης επισημαίνει ότι έχει γίνει και αίτημα άρσης τραπεζικού απορρήτου. «Οι προσπάθειες της οικογένειας συνεχίζονται και είναι πραγματικά συγκινητικές. Ο Αλέξης είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ιδιαίτερα αγαπητό, λαμπρός επιστήμονας, γλυκομίλητος και περιποιητικός προς τους ασθενείς. Στην εργασία του όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν. Αναζητούμε ίχνη και στοιχεία, συνεχίζουμε. Εχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, από το οποίο δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο, ενώ αναμένεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου για να δούμε αν έχει χρησιμοποιηθεί κάποια τραπεζική κάρτα του. Η οικογένεια του Αλέξη εκλιπαρεί για οποιαδήποτε πληροφορία και η Διεύθυνση Ασφαλείας Χανίων θα την ερευνήσει πάντοτε με τη διακριτικότητα που απαιτείται. Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές και όλους όσοι βοηθούν στην ανεύρεση του παιδιού τους», καταλήγει ο δικηγόρος.