Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας - Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης - Real.gr

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης

09:19, 16/12/2025
Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που αναμένονται πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδος Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

