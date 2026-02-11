Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - Real.gr

Τι ανακοινώθηκε.

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε μία παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών», για την οποία πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη, ήτοι την 10η/02/2026 και περί ώρα 14:15’ στην Αξιούπολη Κιλκίς, συνελήφθη ένας 58χρονος κτηνοτρόφος, διότι κατελήφθη να έχει μετακινήσει προς βόσκηση, στην κοίτη του Αξιού ποταμού, 30 πρόβατα (ιδιοκτησίας του), κατά παράβαση του άρθρου 285 του Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 728877(23563) από 2/10/2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία ορίζει την απαγόρευση της βόσκησης ζώων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Επίσης, από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, διαπιστώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών», για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις, ήτοι:

– Την 10η/02/2026 και ώρα 14:45, στην Περιφέρεια του Δ.Δ. Βλαχογιαννίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη ένας κτηνοτρόφος, ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων, για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ., διότι κατελήφθη να βόσκει περίπου 150 πρόβατα σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς.

– Την 10η/02/2026 και ώρα 12:00, στον Τύρναβο, στη θέση Μέσες Γκαβάνες, συνελήφθη ένας βοσκός υπήκοος Αλβανίας, διότι κατελήφθη να βόσκει κοπάδι με αίγες 3,5 χλμ. μακριά από τη στάνη, παραβιάζοντας τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς. Την 15:00 ώρα της ιδίας (10/02/2026), συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης των αιγοπροβάτων.

– Την 10η/02/2026 και ώρα 18:15, στην Περιφέρεια του Δ.Δ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη ένας ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ., διότι κατελήφθη να βόσκει περίπου 600 αίγες σε απόσταση ενός χλμ. περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς.