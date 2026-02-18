Η κακοκαιρία χτυπά τον Πύργο – Να κηρυχθεί η Ηλεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο αντιπεριφερειάρχης - Real.gr

«Η περιφερειακή ενότητα Ηλείας πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει τα κύματα κακοκαιρίας», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Όπως πρόσθεσε, «από την στιγμή που θα κηρυχθεί η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των κατοίκων που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και των παραγωγών που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους».

Όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ηλεία, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχουν πεσμένοι και αποκλεισμένοι δρόμοι, κατολισθητικά φαινόμενα και ποτάμια στα όριά τους, όπως ο Πηνειός».

Σύμφωνα με τον Νίκο Κοροβέση, «τα σημαντικότερα προβλήματα υπάρχουν στο Βαρθολομιό του Δήμου Πηνειού, στο Μαζαράκι του Δήμου Ήλιδας, στην Τρυπητή του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Δίβρη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ.α.».

Σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «εμείς ως Πολιτική Προστασία όπου μας ζητείται δίνουμε μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών και αυτή την στιγμή δίνουμε βαρύτητα στον Πηνειό ποταμό».

Επίσης, προσθέτει ότι «έχουμε τεχνικά συνεργεία σε όλους τους Δήμους και κάνουμε παρεμβάσεις όπου μας ζητηθεί, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου αδυνατεί ο Δήμος να παρέμβει, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αποκαταστάσεις».

Δήμος Ερυμάνθου

Στο μεταξύ, τα κύματα κακοκαιρίας έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στον Δήμο Ερυμάνθου της Αχαΐας, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, Θεόδωρου Μπαρή.

Σύμφωνα με τον Δήμο, «τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες την ευρύτερη περιοχή, έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και στις δημοτικές υποδομές, όπως στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων».

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου Ερυμάνθου, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επιχειρούν στα επικίνδυνα σημεία, προχωρώντας σε προσωρινές αποκαταστάσεις και ειδική σήμανση.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Ερυμάνθου, «προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των συνδημοτών μας και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των καταστροφών, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες χρηματοδότησης για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης, αλλά και στήριξης των παραγωγών μας».