Συνεχίζουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις - Σχεδιάζουν τα επόμενα μπλόκα - Real.gr

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τον Βόλο να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο, καθώς οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα από Μαγνησία και Θεσσαλία σχεδιάζουν αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος του λιμανιού.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου φέρνει νέα δεδομένα, ζητώντας στενή παρακολούθηση των κινητοποιήσεων και παρέμβαση της Αστυνομίας σε φαινόμενα αποκλεισμών.

Τα νέα δεδομένα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου



Με χθεσινή εντολή, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρη: άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Σχέδιο αποκλεισμού για το λιμάνι του Βόλου



Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αναμένονται αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα με στόχο: Τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ειδικά του εμπορικού σκέλους, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων με σχέδιο για κοινή κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες. Ένα πανθεσσαλικό μήνυμα κλιμάκωσης ενόψει των πανελλαδικών αποφάσεων. Παράλληλα, στο άλλο μεγάλο μπλόκο αυτό της Νίκαιας στη Θεσσαλία, τα βλέμματα στρέφονται στην μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο, όπου θα αποφασιστεί η συντονιστική επιτροπή και οι επόμενες κινήσεις των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία επιχείρησαν να φτάσουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες από την πρώτη ημέρα, το κλίμα παραμένει σταθερό: κανείς δεν αποχωρεί. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Σκληρή στάση από τους αγρότες της Κρήτης

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.