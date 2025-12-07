Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σήμερα αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις - Real.gr

Τη σκληρή γραμμή επιλέγουν οι αγρότες που κλιμακώνουν ολοένα και περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχωρώντας λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου, ενώ παραμένουν κλειστά τα διόδια στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες τρακτέρ συγκεντρώνονται και στον κόμβο Λαψίστας, προκειμένου στις 12:30 να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, όπου ήδη βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι έκαναν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Ενισχύονται τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία – Μπλόκο στη Σιάτιστα



Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, το μεγαλύτερο στα χρονικά..Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ σήμερα στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Προμαχώνας: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά από χθες τις 17:00 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι χθες είχαν αποκλείσει το τελωνείο για τα φορτηγά από τις 13:00 έως τις 17:00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Για περίπου μία ώρα η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, εξαιτίας της παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης που έφτασαν στο σημείο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Στα Πράσινα Φανάρια δυσκολεύουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία



Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε χθες στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Αν και τα πνεύματα είναι ήρεμα χθες μετά τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνόλου πλέον των ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Έχει συνταχθεί ήδη από προχθές δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διευρυνθεί αυτή η δικογραφία και σε άλλα αδικήματα, όπως η διέγερση σε επεισόδια.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλοκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα Μάλγαρα έχει ανοίξει από χθες το ρεύμα Αθηνών – Θεσσαλονίκης που είχε κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου για δύο ώρες.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά – Μπλόκο 48 ωρών στα Μεγάλα Χωράφια

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά, μετά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε προ ημερών η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων.

Σήμερα, Κυριακή, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα (14:00–14:30). Παράλληλα, θα στηθεί μπλόκο στο σημείο, το οποίο αναμένεται να παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες.

Στη συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κτηνοτροφικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Μελισσοκόμων, ενώ αποφασίστηκε κοινή στήριξη στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων, τη Δευτέρα.

Οι παραγωγοί εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη μη χορήγηση αποζημιώσεων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων, στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις διαρκείας «έως ότου υπάρξουν πράξεις και ουσιαστική στήριξη της παραγωγής».

Η ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα επιδεινώθηκε μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία βουλευτών και του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Από τη Δευτέρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν σε όλο το νησί.