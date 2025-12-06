Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία - Real.gr

Quantcast
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία – Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία

14:16, 06/12/2025
Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων καθώς και για την αποδρομή της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση (κυρίως στις βόρειες περιοχές της).

2) Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

