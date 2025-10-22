Συνέδριο «Cyber Greece 2025» - Γιάννης Μαστρογεωργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού περιεχομένου που επιδρά στα πάντα - Real.gr

Συνέντευξη στην Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert παραχώρησε ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Όπως ανέφερε στην αρχή της συνέντευξής του ήρθε πλέον η ώρα της υλοποίησης. «Ο πρωθυπουργός μας ανέθεσε το 2023 να συντάξουμε, μαζί με τον Κωστή Δασκαλάκη από το MIT, την εθνική στρατηγική της χώρας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού περιεχομένου που επιδρά στα πάντα. Ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως βέβαιο το πώς θα εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία. Και χρειαζόμαστε εναλλακτικά σενάρια που είναι η δική μας η δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη φάση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συντάξαμε εμείς, σιγά σιγά γίνονται πράξη οι προτάσεις μας και μπαίνουμε τώρα στον σκληρό πυρήνα», ανέφερε.

Όπως είπε, κατά την άποψή του η βασική εθνική προτεραιότητα της Ελλάδος με προοπτική το 2030 πρέπει να είναι η παιδεία, εκπαίδευση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή η δια βίου μάθηση. Οι Έλληνες και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι τεράστια ισχύ έχουν στα χέρια τους και πως όλο αυτό θα διαμορφώσει το σήμερα σε κάτι αδιανόητα αύριο. Αλλιώς δουλειά δε θα γίνει».

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιστάσεις που μπορεί να υπάρξουν στο εκπαιδευτικό σύστημα σχολίασε «διαχρονικά πάντα υπάρχουν αντιστάσεις. Πρέπει να την ξεπεράσουμε και να δούμε την πραγματική υπόσταση. Το παιδί θα πάει στο chatgpt για να γράψει μια έκθεση. Θα έρθει την επόμενη μέρα στην τάξη και θα πρέπει ο δάσκαλος να το συζητήσει και να πάει σε μια διαλογική κατάσταση της κριτικής σκέψης και της ανάλυσης. Όσο εξελίσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη οι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν στα βασικά και θεμελιώδη. Σ’ αυτά που τους καθιστούν ανθρώπους».

Σ΄ αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δομές και τη λειτουργία του κράτους οι κίνδυνοι που εντοπίζει ο κ. Μαστρογεωργίου, όπως τόνισε, είναι δυο. «Ο ένας κίνδυνος είναι ο ανθρωπομορφισμός, δηλαδή να νομίζει ο άνθρωπος ότι μιλάει με άνθρωπο και όχι με μηχάνημα. Ειδικά όταν αυτό συμβαίνει σε εφήβους μπορεί να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν είναι άνθρωπος η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο δεύτερος βασικός κίνδυνος είναι η πνευματική μας αποδυνάμωση. Να εναποθέσουμε τα πάντα εκεί. Γιατί η AI τα ξέρει όλα. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία όταν ξέρουμε την απάντηση και δεν έχουμε χρόνο ή όταν δεν ξέρουμε την απάντηση αλλά αυτό που θα πάρουμε ξέρουμε που να το διασταυρώσουμε».

Καταλήγοντας ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης σχολίασε ότι «η Ελλάδα βγαίνει στην εποχή του AI κάνοντας το ανάποδο. Δηλαδή IA. Δεν κάνουμε Artificial Intelligence αλλά Intelligence Assistance».

Δείτε LIVE το Συνέδριο:

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου είναι η inDigital. Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity, η Netcompany, η Cognyte Luminar, η Bright diadikasia Business Solutions. Ασημένιος χορηγός η Huawei. Χορηγοί οι: αδμηε, Cosmote , Olympios , Dimitriadis / Vitoros Law Firm. Το Συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ.