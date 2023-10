Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» - Φ. Καραβίας: Στη Eurobank αντιλαμβανόμαστε τα δυσμενή δημογραφικά ως κίνητρο για ακόμη πιο εντατική προσπάθεια

Τον διετή απολογισμό της ευρείας κλίμακας πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό που υλοποιεί η Eurobank από το 2021, μέσω του Προγράμματος Μπροστά για την Οικογένεια, παρουσίασε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση, που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.