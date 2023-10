Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» - Μιχαηλίδου: Το δημογραφικό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα μελλοντικές λύσεις

Στον ρόλο της οικογένειας και των νέων ζευγαριών για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση, που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.