Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» – Ν. Χατζηνικολάου: Ήρθε η ώρα για εθνική κινητοποίηση

«Ήρθε η ώρα για δράση και εθνική κινητοποίηση», δήλωσε στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Χατζηνικολάου, Εκδότης - Διευθυντής της Realnews από το βήμα του συνεδρίου "Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση" που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.