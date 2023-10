Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» - Το ασφαλιστικό, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού

Η οικονομική ανάπτυξη και δημογραφική πολιτική – Το ασφαλιστικό, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού απασχόλησαν τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες κατά τη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2023- Ώρα για δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.