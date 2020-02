Συνέδριο Interfaces στη Στέγη Onasis 5 και 6 Μαρτίου 2020

5 & 6 Μαρτίου 2020 - Μικρή Σκηνή & Φουαγιέ - Πέμπτη 17:00-21:00 - Παρασκευή 09:00-20:00 - Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του, το INTERFACES ολοκληρώνεται με ένα διεθνές συνέδριο που φέρνει κοντά όλη τη δημιουργική Ευρώπη. Ο σύγχρονος πολιτισμός διαμορφώνεται μέσα από συζητήσεις, συναντήσεις και ανταλλαγές.

400 καλλιτέχνες, μουσικοί και ερευνητές, 7 προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας σε 4 χώρες, 7 φεστιβάλ, 180 παραστάσεις και συναυλίες, 10 συνέδρια, 120 residencies καλλιτεχνών, 4 soundwalks, 20 κύκλοι εργαστηρίων, 15 site-specific δράσεις, πάνω από 30 σχολεία στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, 14 νέα έργα ρεπερτορίου για νέους μουσικούς, 28 νέες παραγωγές και αναθέσεις. Από το 2016, στο καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα Interfaces, οχτώ χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να συνδέσουν το κοινό με σύγχρονα μουσικά ακούσματα, με τη μουσική της εποχής μας.

Το Interfaces ολοκληρώνεται με ένα διεθνές συνέδριο που φέρνει κοντά όλη τη δημιουργική Ευρώπη. Το συνέδριο του Interfaces, με τίτλο «Πολιτιστικές συνέργειες, δημιουργικότητα & καινοτομία», είναι μια διεθνής διήμερη εκδήλωση που διερευνά πώς θα μπορούσαν οι πολιτιστικές συνέργειες να συμβάλουν στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στο πεδίο του πολιτισμού.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 5 και 6 Μαρτίου, συγκεντρώσει εκπροσώπους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», επαγγελματίες του πολιτισμού και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να συζητήσουν, να επανεξετάσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης κοινού ως μέσου βελτίωσης της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα, προωθώντας τη διεθνική κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών και ενθαρρύνοντας την οικοδόμηση δεξιοτήτων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημιουργία, τη διαχείριση και την επικοινωνία για τους πολιτιστικούς τομείς.

Το συνέδριο εξετάζει ιδέες, προοπτικές και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του τετραετούς, μεγάλης κλίμακας συνεργατικού πρότζεκτ Interfaces, που υλοποιήθηκε σε συντονισμό της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ενώ το συνδέει και με άλλες πρωτοβουλίες, προγράμματα και συνεργασίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Συνεργαζόμενοι φορείς: De Montfort University (Ηνωμένο Βασίλειο), European University Cyprus | EUC (Κύπρος), IRCAM (Γαλλία), ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Γερμανία), CREMAC (Ρουμανία), Q-O2 (Βέλγιο), Ictus (Βέλγιο), Klangforum Wien (Αυστρία) . Τον συντονισμό του δικτύου Interfaces έχει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Διαχείριση Έργου: Χρήστος Καρράς, Ντόρα Βουγιούκα).

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πέμπτη 5 Μαρτίου

17:00-18:00

Αφίξεις & Εγγραφές

18:00-19:00

Επίσημο καλωσόρισμα

19:00-20:00

Κεντρική ομιλία: «Η ευρωπαϊκή συνεργασία ως μέσο για την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ των τεχνών και των επιστημών»

Paul Dujardin, Διευθύνων Σύμβουλος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Κέντρο Καλών Τεχνών Βρυξελλών/BOZAR (Βέλγιο)

Υπό το φως των τρεχουσών παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνών και των επιστημών έχουν εξελιχθεί και επεκταθεί σε τεράστιο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι σημείο των καιρών ότι ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανισμών δείχνει ενδιαφέρον για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, επιταχύνοντας τις αλλαγές στον κόσμο με έναν ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό. Αυτή η υψηλών ταχυτήτων εξέλιξη απαιτεί νέες πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση καλύτερων συνδέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα.

Η ιεραρχία ανάμεσα στις τέχνες και τις εμπειρικές επιστήμες, η οποία δέσποζε κατά τον 20ό αιώνα, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Επιτρέποντας στις καλλιτεχνικές και τις υπόλοιπες κοινότητες να εισαγάγουν πειραματικά δημιουργικές, κριτικές και κοινωνικές ιδέες, δημιουργώντας ένα γόνιμο πλαίσιο για αλλαγή και συνενώνοντας τις δυνάμεις πολλαπλών παραγόντων, μπορούμε να υλοποιήσουμε στέρεες ανατροπές.

20:00-20:30

Interfaces – Στο προσκήνιο

Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής και Επιμελητής Μουσικού Προγράμματος στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα)

Ντόρα Βουγιούκα, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Δικτύων & Στρατηγικών Συνεργασιών στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα)

20:30-21:00

Προβολή ταινίας: “Interfaces – A Network of Sonic Arts”

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου, Παραγωγή: Λουκάς Βαλεντής/White Room

21:00-23:00

Υποδοχή – Δικτύωση

Παρασκευή 6 Μάρτιου

09:00-10:00

Πρόγευμα δικτύωσης

10:00-11:00

Βασική ομιλία: «Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ως φορείς πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στη δημόσια σφαίρα: Πώς μπορούν να διευκολύνουν τη φαντασία των πολιτών και τη μεταφορά γνώσης;»

Milena Dragicevic Šešic, Επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την Πολυπολιτισμικότητα, τη Διαχείριση και Διαμεσολάβηση των Τεχνών και Καθηγήτρια Πολιτιστικής Πολιτικής & Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βελιγραδίου (Σερβία)

Στις μέρες μας, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και τα πολιτιστικά και δημιουργικά πρότζεκτ συνδέουν ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνίες, δημιουργώντας νέες πλατφόρμες για καλλιτεχνικές και γνωσιακές ανταλλαγές. Τα πρότζεκτ αυτά φέρνουν νέες ιδέες και ανησυχίες σε τομείς όπως η πολιτισμική μνήμη, η πολιτισμική ταυτότητα, ο εθνικισμός, η ιθαγένεια και η συμμετοχική δημοκρατία, αλλά δύσκολα βρίσκουν τον τρόπο για γόνιμες διασταυρώσεις και συζητήσεις στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα. Αυτή η εισήγηση θα διαπραγματευτεί τις συνεισφορές τους και θα θέσει αρκετά ερωτήματα: Πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε τον δημόσιο ρόλο και το δημόσιο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό; Πώς μπορούμε να επιδοκιμάσουμε τη φαντασία των πολιτών, να ενισχύσουμε την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών, να επιτρέψουμε την απρόσκοπτη ροή ιδεών στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο; Πώς αντιδρούν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα στις προκλήσεις του 21ου αιώνα (μεταναστευτική κρίση, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση κ.λπ.) που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές ταυτότητες;

11:00-12:15

1η Συζήτηση πάνελ: «Συμπερίληψη, πολυμορφία, πρόσβαση και ισότητα στις τέχνες και τον πολιτιστικό τομέα»

Συντονιστής: Καθηγητής Δρ. Leigh Landy, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηχητικής Δημιουργικότητας – Μουσική, Τεχνολογία και Καινοτομία (MTI2) στο Πανεπιστήμιο De Montfort του Λέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πάνελ:

Ana Fabíola Maurício, Επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας και Διαχειρίστρια του έργου 4Cs στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Καθολικού Πορτογαλικού Πανεπιστημίου | FCH-UCP (Πορτογαλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture (Από τη Σύγκρουση στην Εγκαρδιότητα μέσω της Δημιουργικότητας και του Πολιτισμού)

Ben Evans, Επικεφαλής του προγράμματος Τεχνών & Αναπηρίας για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο British Council (Ηνωμένο Βασίλειο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Europe Beyond Access

Esther Ursem, Γενική Διευθύντρια της Musica (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Sounds Now

Wouter Van Looy, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Zonzo Compagnie (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Big Bang Festival, ένα μουσικό φεστιβάλ για νεαρούς και περιπετειώδεις θεατές

12:15-12:45

Διάλειμμα για καφέ

12:45-13:30

2η Συζήτηση πάνελ: «Τέχνη, χώρος και δημόσια σφαίρα»

Συντονίστρια: Julia Eckhardt, Μουσικός / Επιμελήτρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Q-O2 (Βέλγιο)

Πάνελ:

Laëtitia Manach, Διευθύντρια του ευρωπαϊκού προγράμματος: Future DiverCities (Ηνωμένο Βασίλειο)

Luca Ricci, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στην Πολιτιστική Ένωση CapoTrave / Kilowatt (Ιταλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Be SpectACTive!

Nadia Aguir, Επικεφαλής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων & Γενική Διευθύντρια του δικτύου IN SITU, Lieux publics – Εθνικό κέντρο για την καλλιτεχνική δημιουργία στη δημόσια σφαίρα (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: IN SITU, Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καλλιτεχνική δημιουργία στη δημόσια σφαίρα

13:30-14:30

Διάλειμμα για γεύμα

14:30-15:30

«Πώς να φέρουμε τη σύγχρονη μουσική σε νέα ακροατήρια»

Εισαγωγική ομιλία από τον Stéphane Dorin, Συντονιστή της έρευνας «Νέα Μουσική και Ανάπτυξη Κοινού» με το IRCAM για το πρότζεκτ Interfaces.

Ερευνώντας τα όρια του κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής.

Σε αυτήν έρευνα αναζητάμε τις μορφολογικές πτυχές του κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Πώς επηρεάζουν την πολιτιστική του συμπεριφορά η ηλικία, η κοινωνική τάξη, το φύλο, η εκπαίδευση και η μουσική κατάρτιση; Πώς μπορούν διαφορετικά είδη μουσικών εκδηλώσεων (μεταξύ αυτών και οι «συναυλίες», αλλά όχι απαραίτητα μόνο αυτές) να προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους προσέλκυσης νέων ακροατών; Ποια είναι τα κύρια συμβολικά όρια που εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά ή να περιοριστικά στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του συναυλιακού κοινού της σύγχρονης κλασικής μουσικής;

Συζήτηση πάνελ: «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών από το Interfaces»

Συντονιστής: Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής και Επιμελητής Μουσικού Προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Συμμετέχουν οι: Michael Blamauer, Project Manager του Klangforum Wien (Αυστρία), Frank Madlener, Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Διευθυντής του IRCAM (Γαλλία), Gerd Van Looy, Γενικός Διευθυντής του μουσικού συνόλου ICTUS (Βέλγιο), Caroline Profanter, Καλλιτεχνική Συντονίστρια του Q-O2 (Βέλγιο)

15:30-16:00

Δημιουργική Ευρώπη

16:00-16:30

Διάλειμμα για καφέ

16:30-17:30

3η Συζήτηση πάνελ: «Δικτύωση, συνεργασία και επαγγελματοποίηση στον πολιτιστικό τομέα»

Συντονιστής: Εύης Σαμμούτης, Εξωτερικός Συνεργάτης-Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής Σύνθεσης στο Ithaca College της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και Συνιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος (Κύπρος)

Πάνελ:

Anne Becker, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο IRCAM (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Δίκτυο ULYSSES

Cécile Moroux, Διαχειρίστρια του προγράμματος We Are Europe, Arty Farty (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: We Are Europe

Michaela Buriánková, Διαχειρίστρια Διεθνών Προγραμμάτων της Quadrennial της Πράγας (PQ), Ινστιτούτο Τεχνών και Θεάτρου / PQ (Τσεχία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: EMERGENCE: From shared experience to new creativity – Living Heritage/Reframing Memory

Milica Ilic, Συντονίστρια του προγράμματος RESHAPE, Onda –Office national de diffusion artistique (Εθνικό γραφείο διάχυσης των τεχνών) (Γαλλία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: RESHAPE (Reflect, Share, Practice, Experiment)

17:30-18:30

4η Συζήτηση πάνελ: «Τέχνες, καινοτομία και ψηφιακά μέσα»

Συντονιστής: Andrew Gerzso, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο IRCAM (Γαλλία)

Πάνελ:

Christophe De Jaeger, Υπεύθυνος Προγραμμάτων του BOZAR Art & Research, Ιδρυτής του GLUON (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Studiotopia

Ludger Brümmer, Επικεφαλής του Hertz-Lab, ZKM | Καρλσρούη, Κέντρο για τις Τέχνες και τα Νέα Μέσα (Γερμανία)

Moritz Lobeck, Διευθυντής Προγράμματος Μουσικής και Νέων Μέσων στο HELLERAU – Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Τέχνες (Γερμανία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Moving Borders

Veronika Liebl, Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Οργάνωσης και Χρηματοοικονομικών στο τμήμα Φεστιβάλ/Βραβείου/Εκθέσεων της Ars Electronica (Αυστρία), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: European ARTificial Intelligence Lab

18:30-19:30

Τελευταίες παρατηρήσεις, ερωταπαντήσεις

Συντελεστές

Επιμέλεια: Χρήστος Καρράς, Ντόρα Βουγιούκα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ (Young Performers RepertoirE)

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ | 18:30 | ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Συναυλία (μέρος της επίσημης υποδοχής)

Το πρότζεκτ Young Performers RepertoirE (ρεπερτόριο για νεαρούς ερμηνευτές) αποσκοπεί να καλύψει την αδιαμφισβήτητη έλλειψη επαρκούς ρεπερτορίου νέας μουσικής για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Έτσι, λοιπόν, το πρόγραμμα Interfaces ανέθεσε σε διάφορους συνθέτες να συνθέσουν έργα διάρκειας 5-8 λεπτών για συνηθισμένα μουσικά όργανα και/ή ομάδες μουσικής δωματίου, συνεισφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο στο ρεπερτόριο που διδάσκεται στα μουσικά σχολεία ή στα μαθήματα μουσικής των γενικών σχολείων, όπου είναι εφικτό αυτό. Επιστέγασμα του συγκεκριμένου πρότζεκτ θα είναι μια συναυλία με αυτό το νέο ρεπερτόριο στο Συνέδριο Interfaces, μαζί με την έναρξη λειτουργίας ενός ανοιχτού ηλεκτρονικού αρχείου με παρτιτούρες.

Τα έργα θα ερμηνεύσουν μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, του Ωδείου Αθηνών, του Ωδείου Athenaeum και του Ωδείου Κόνταλυ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Μηνάς Μπορμπουδάκης: «Τρεις ηχομινιατούρες» για φλάουτο, τσέλο και πιάνο (2019)

Ι. ΙΙ. Λυπημένος Αίολος ΙΙΙ. Beatbox «Του 'πα του παπά»

Παύλος Ραμός (φλάουτο), Φιλαρέτη Μαθιουδάκη Αραμπατζόγλου (τσέλο), Γιώργος Εξαρχάκος (πιάνο)

Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου / Ωδείο Athenaeum / Ωδείο Κόνταλυ

Εσθήρ Λέμη: «Ανεμοδείκτης» για φλάουτο, πιάνο τέσσερα χέρια και κιθάρα (2019)

1.Όστρια 2. Μαΐστρος 3. Λεβάντες 4. Τραμουντάνα 5. Σιρόκος

Παύλος Ραμός (φλάουτο), Γιώργος Εξαρχάκος και Οδυσσέας Σετάκης (πιάνο τέσσερα χέρια), Ορφέας Αναστάσιος Ζούζουλας (κιθάρα)

Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου / Ωδείο Κόνταλυ

Gundega Šmite: "Different Clocks" («Διαφορετικά ρολόγια») για φλάουτο, βιολί και πιάνο (2019)

Ι. Cuckoo clocks (Κούκοι) II. Rainbow clock (Ρολόι ουράνιο τόξο) III. Clepsidra (Κλεψύδρα)

Αντζουλέτα Μπερίκου (φλάουτο), Αναστασία Μπενίση (βιολί), Γιώργος Κουσάκης (πιάνο)

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Δημήτρης Ανδρικόπουλος: “Four Children Evening Miniatures” («Τέσσερις παιδικές απογευματινές μινιατούρες») για φλάουτο, βιολί, τσέλο και πιάνο (2019)

Ι. Echoing Dreams (Όνειρα με ηχώ) II. Night in the Woods (Νύχτα στο δάσος) III. Four Little Gnomes (Τέσσερις καλικάντζαροι) IV. Lullaby (Νανούρισμα)

Φιλοθέη Μαυρουδάκη (φλάουτο), Στέλλα Μπράλου (βιολί), Έρα Χαντζάρη (τσέλο), Ελένη Μάκρα (πιάνο)

Ωδείο Αθηνών

Συντονισμός: Λορέντα Ράμου

MYCITY, MYSOUNDS

georeferencing app

ΦΟΥΑΓΙΕ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Το MyCity, MySounds είναι μια εφαρμογή γεωαναφοράς για έξυπνες συσκευές με iOS που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μουσικής και Ακουστικής ZKM το 2014. Με το MyCity, MySounds ο χρήστης μπορεί να κάνει ηχογραφήσεις πεδίου, δημιουργία μικρο-συνθέσεων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (site-specific), ηχητικούς περιπάτους υποστηριζόμενους από ψηφιακά μέσα, ή γενικότερα ηχητικούς ή βίντεο περιπάτους, και να τους μοιραστεί με μια διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα ανθρώπων. Για τον σκοπό αυτόν, οι ήχοι ηχογραφούνται με την εφαρμογή ή φορτώνονται στην εφαρμογή και τοποθετούνται σε έναν ψηφιακό χάρτη, ανάλογα με τα δεδομένα γεωεντοπισμού τους.

Το MyCity, MySounds αναπτύχθηκε περαιτέρω το 2017 από το ZKM | Κέντρο Τεχνών και Νέων Μέσεων της Καρλσρούης, σε συνεργασία με τη ΣΤΕΓΗ του Ιδρύματος Ωνάση και την ομάδα Medea Electronique, στο πλαίσιο του Interfaces, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την εφαρμογή MyCity, MySounds οι χρήστες έχουν τις εξής δυνατότητες:

Να ανακαλύψουν 21 σταθμούς κατά μήκος του Ρήνου σε ένα νέο πλαίσιο, στη διάρκεια ενός ηχητικού περιπάτου μέσα στην πόλη της Καρλσρούης, ένα πρότζεκτ που υλοποίησαν οι Lasse-Mark Riek και Thomas M. Liefert.

Να βιώσουν τη Θεσσαλονίκη με τον τρόπο που την βιώνουν οχτώ Ευρωπαίοι συνθέτες, μέσα από τον φακό συνθέσεων σύγχρονης μουσικής σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Να διερευνήσουν μια νέα μορφή ψηφιακής, καλλιτεχνικής χαρτογράφησης συνοικιών του κέντρου της Αθήνας, μέσα από μια πραγματικού χρόνου βόλτα στο Γκάζι, τον Κεραμεικό και το Μεταξουργείο, ένα πρότζεκτ της ομάδας Medea Electronique.

Να ακούσουν διάφορους θεματικούς ηχητικούς περιπάτους που αναπτύχθηκαν από τους καλλιτέχνες Amble Skuse, Thomas Butler, Nicolas Melmann, Rahel Kraft, Tomoko Hojo και πολλούς άλλους.

UPISKETCH

Εργαλείο σύνθεσης

ΦΟΥΑΓΙΕ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Το UPISketch είναι μια εφαρμογή για μουσική σύνθεση μέσω σχεδίασης, εμπνευσμένη από το εργαλείο σύνθεσης UPIC. Ο χρήστης μπορεί να σκιτσάρει και να σχεδιάζει ηχητικές χειρονομίες καθορίζοντας το μελωδικό τους περίγραμμα, όπως και σε μια συμβατική παρτιτούρα. Εδώ, ωστόσο, οι νότες σχεδιάζονται απευθείας σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση σολφέζ. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε το 2018 από το Κέντρο Ιάννης Ξενάκης, στο Παρίσι, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Νορμανδίας (DRAC Normandie) και το Πανεπιστήμιο Ρουέν-Νορμανδίας, στο πλαίσιο του δικτύου Interfaces, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2019, κυκλοφόρησε το UPISketch 2, για iOS, OSX και Windows, με επιπλέον καμπύλες πλάτους ταλάντωσης, ζωντανή σύνθεση, δημιουργία ομάδων και καταλόγους χειρονομιών.

Και οι δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμες για δωρεάν μεταφόρτωση από το Apple Store ή από το Centre Iannis Xenakis

Συντελεστές: Αναπτύχθηκε από το Centre Iannis Xenakis (CIX), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την DRAC Normandie και το Πανεπιστήμιο Rouen-Normandie (IRIHS)

Σχεδιασμός, Προγραμματισμός: Rodolphe Bourotte (CIX)

Μαθηματικός εμπειρογνώμονας: Paul Lanthier (CIX)

Προγραμματισμός: Sean Soraghan, Daniel Walz

Γραφιστικά στοιχεία: Louis Hyerlé

Ευχαριστίες: Sharon Kanach, Εύης Σαμμούτης, Ποθεινή Βαϊούλη, Jean Louis Villeval.

Copyright ©2017 Centre Iannis Xenakis

Αφίσες

ΦΟΥΑΓΙΕ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μια έκθεση στο φουαγιέ του 4ου ορόφου παρουσιάζει στο κοινό όλα τα προσκεκλημένα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας.

Η κάθε αφίσα, σχεδιασμένη από τον επικεφαλής οργανισμό του πρότζεκτ, περιλαμβάνει ορισμένες βασικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, όπως τους συνεργαζόμενους φορείς, τις χώρες που συμμετέχουν, τις δραστηριότητες και τους τομείς που καλύπτει, ενώ παρουσιάζεται με την ιδιαίτερη αισθητική και τον χαρακτήρα του κάθε προγράμματος.

Συντελεστές

Επιμέλεια: Χρήστος Καρράς, Ντόρα Βουγιούκα

Οργάνωση Παραγωγής: Βέρα Πετμεζά

Interfaces Network

Οχτώ χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους στο καινοτόμο διαθεματικό πρότζεκτ Interfaces, με σκοπό να συνδέσουν το κοινό με σύγχρονα μουσικά ακούσματα, με τη μουσική της εποχής μας. Μέσα από τη συνεργασία μουσικών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών δημιουργείται ένας μεγάλος όγκος πρωτότυπου έργου-συναυλίες, συνθέσεις, διαλέξεις, έρευνες, εκπαιδευτικές προτάσεις- που παρουσιάζεται στο ελληνικό και το διεθνές κοινό σε ζωντανές εκδηλώσεις ή μέσα από την ιστοσελίδα interfacesnetwork.eu.

Επιλεγμένες Δράσεις της Στέγης στο πλαίσιο του Interfaces (2016-2020)

ATLAS Αθήνα, A Sound Cartography of Europe

Happiness Machine, 24 ώρες ευτυχίας με το Κlangforum Wien

Soundscapes compositions

Ηχητικές Συναντήσεις στη Σύρο, Sounding Paths Residency: Δέκα ημέρες εντατικής καλλιτεχνικής έρευνας στη πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Tectonics Athens 2019

Έργα της Onassis Collection και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη ως πηγή έμπνευσης μαθητών: Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Ωνάση, «Ανακαλύπτοντας την τέχνη του ήχου και της εικόνας»

Εργαστήριο: Ανακαλύπτοντας την τέχνη του ήχου και της εικόνας

Εργαστήριο: Συνθέτοντας ήχους με ψηφιακές εφαρμογές

Εργαστήριο: Μουσική για DIY ηλεκτρονικά κυκλώματα

Εργαστήριο: DIY: Φτιάχνουμε τα δικά μας μουσικά όργανα

Tuned City Αρχαία Μεσσήνη

Soundscapes Landscapes Ρίζωμα II / Γκάζι, Κεραμεικός, Μεταξουργείο

Medea Electronique – καλλιτεχνικές φιλοξενίες

Borderline Festival 2018 | Τηλεματικό χάκινγκ 2

Open Day, Μάης '68

5ο Οpen Day, Μουσική Σχολή της Νέας Υόρκης

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

5 & 6 Μαρτίου 2020

Πέμπτη 17:00-21:00

Παρασκευή 09:00-20:00

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση θέσης.

Κρατήστε τη θέση σας online.

https://www.onassis.org/el/whats-on/interfaces-conference