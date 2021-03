Συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας - Κύπρου - ΗΠΑ στη Σούδα - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης - ΒΜΤΑ (Close Quarter Combat - CQC) σε στατικούς στόχους ημέρα και νύχτα, αμφίβιες επιχειρήσεις πλησίον ακτής (Over The Beach - OTB) και νηοψίες (Visit Board Search and Seizure - VBSS), με πρακτική εφαρμογή επί της φρεγάτας ΨΑΡΑ και του εκπαιδευτικού πλοίου ΑΡΗΣ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.