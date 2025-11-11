Quantcast
Συνελήφθη 19χρονο για revenge porn σε βάρος ανήλικης - Real.gr
real player

Συνελήφθη 19χρονο για revenge porn σε βάρος ανήλικης

18:31, 11/11/2025
Συνελήφθη 19χρονο για revenge porn σε βάρος ανήλικης

Ένας 19χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης, με την οποία διατηρούσε σχέση. Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός την απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει βίντεο από τις προσωπικές τους στιγμές, αν διέκοπτε τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 19χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες - Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού

Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες - Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού

20:01 11/11
Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα

Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα

20:00 11/11
8o Athens Investment Forum: «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

8o Athens Investment Forum: «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

19:50 11/11
Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία

Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία

19:45 11/11
«Tι χρυσαφικό κουβάλαγε πάνω του»: Νέες καταγγελίες για τον ρασοφόρο YouTuber - Η μαρτυρία πιστού για τους εξορκισμούς

«Tι χρυσαφικό κουβάλαγε πάνω του»: Νέες καταγγελίες για τον ρασοφόρο YouTuber - Η μαρτυρία πιστού για τους εξορκισμούς

19:38 11/11
Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα»

Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα»

19:30 11/11
Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

19:19 11/11
Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner

Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner

19:15 11/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved