Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για κατοχή ναρκωτικών - Real.gr

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες το μεσημέρι, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Αθήνας, έναν 25χρονο υπήκοο Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα ναρκωτικά, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου υπηκόου Τουρκίας την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Ξάνθης για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες σε αυτήν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γυάλινο βάζο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους 7 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο, συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίου, 2 συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους 41 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 25χρονος αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.