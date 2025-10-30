Quantcast
Συνελήφθη 26χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Real.gr
real player

Συνελήφθη 26χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

13:19, 30/10/2025
Συνελήφθη 26χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Στη σύλληψη ενός οδηγού που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού προχώρησαν την Τετάρτη (29/10) αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οπως αναφέρει  η ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χτες (29-10-2025) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως προέκυψε, ο 26χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχεθεί το αρχείο με τις αιτήσεις του 2025

Έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχεθεί το αρχείο με τις αιτήσεις του 2025

11:38 30/10
Μητσοτάκης: Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

Μητσοτάκης: Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

12:13 30/10
Κικίλιας στον realfm 97,8 για Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

Κικίλιας στον realfm 97,8 για Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

12:22 30/10
31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

12:24 30/10
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω, ήρθες στην εκκλησία;» - Αντιδράσεις για την παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης σε διευθυντή σχολείου

Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω, ήρθες στην εκκλησία;» - Αντιδράσεις για την παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης σε διευθυντή σχολείου

13:07 30/10
Αγρια επίθεση σε 13χρονο στο Μοσχάτο: «Με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» - Κάποιοι ήταν από τη «συμμορία 183» είπε ο πατέρας του θύματος

Αγρια επίθεση σε 13χρονο στο Μοσχάτο: «Με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» - Κάποιοι ήταν από τη «συμμορία 183» είπε ο πατέρας του θύματος

10:05 30/10
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ΄αγαπώ» δήλωσε ο Σέρβος τενίστας μετά το Ολυμπιακός – Μονακό

Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ΄αγαπώ» δήλωσε ο Σέρβος τενίστας μετά το Ολυμπιακός – Μονακό

12:08 30/10
«Βόμβες» από τον βασιλιά Juan Carlos για την πριγκίπισσα Diana – Τι απαντά στις φήμες για το ειδύλλιο

«Βόμβες» από τον βασιλιά Juan Carlos για την πριγκίπισσα Diana – Τι απαντά στις φήμες για το ειδύλλιο

11:45 30/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved