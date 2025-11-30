Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 23χρονο στο Κολωνό - Real.gr

Quantcast
Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 23χρονο στο Κολωνό
Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 23χρονο στο Κολωνό

17:45, 30/11/2025
Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 23χρονο στο Κολωνό

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας 27χρονος από την Αλβανία που φέρεται να παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, όπου λόγω προσωπικών διαφορών ο 27χρονος χτύπησε με το όχημα του τον 22χρονο.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του.

Λίγη ώρα αργότερα από το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στη Καλλιθέα και τον συνέλαβαν. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

