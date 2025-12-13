Συνελήφθη 28χρονος, καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας - Real.gr

Κατηγορείται για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνέλαβαν στις 10 Δεκεμβρίου στην περιοχή του Αιγάλεω, έναν 28χρονο Έλληνα, σε βάρος του εκρεμμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν 17 κιλά κάνναβης, τα οποία είχε τοποθετήσει στις αποσκευές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.