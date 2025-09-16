Συνελήφθη 30χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 8 κιλά ηρωίνη - Real.gr

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου, έναν 30χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία ”προφίλ” (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση».

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίσθηκε στο χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.