Συνελήφθη 35χρονη στην Πάτρα - Είχε στην κατοχή της νομίσματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων - Real.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Πάτρας, μια 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.