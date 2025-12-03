Quantcast
Συνελήφθη 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες κατ’ εξακολούθηση - Real.gr
real player

Συνελήφθη 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες κατ’ εξακολούθηση

17:30, 03/12/2025
Συνελήφθη 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες κατ’ εξακολούθηση

Συνελήφθη, το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 38χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών και 7 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί για απάτες κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας κατ’ εξακολούθηση, απειλή, κλοπή και απλή σωματική βλάβη ενώ, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, άλλαζε συνεχώς κατοικία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους - Πού υπάρχουν μπλόκα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους - Πού υπάρχουν μπλόκα

14:45 03/12
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας - «Red Code» για Αττική και 8 περιφέρειες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας - «Red Code» για Αττική και 8 περιφέρειες

15:45 03/12
Έγκλημα τοπογράφου στο Ψυχικό: «Δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να σκοτώσω» - Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος κατηγορούμενος

Έγκλημα τοπογράφου στο Ψυχικό: «Δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να σκοτώσω» - Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος κατηγορούμενος

17:18 03/12
Τραγωδία στη Λούτσα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 29χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

Τραγωδία στη Λούτσα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 29χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

13:04 03/12
ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται

17:34 03/12
Μενεγάκη – Παντζόπουλος – Λάτσιος: Δάκρυα συγκίνησης στην ορκωμοσία του Άγγελου στο Ναυτικό

Μενεγάκη – Παντζόπουλος – Λάτσιος: Δάκρυα συγκίνησης στην ορκωμοσία του Άγγελου στο Ναυτικό

15:30 03/12
Μόνικα Μπελούτσι στο Real.gr: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς»

Μόνικα Μπελούτσι στο Real.gr: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς»

11:05 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved