Συνελήφθη 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες κατ’ εξακολούθηση - Real.gr

Συνελήφθη, το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 38χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 10 καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών και 7 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί για απάτες κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας κατ’ εξακολούθηση, απειλή, κλοπή και απλή σωματική βλάβη ενώ, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, άλλαζε συνεχώς κατοικία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.