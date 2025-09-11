Quantcast
Συνελήφθη 42χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr
real player

Συνελήφθη 42χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών

12:09, 11/09/2025
Συνελήφθη 42χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοινώθηκε ότι «συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 42χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών».

Στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται πως: «Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη στo πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα ανωτέρω αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved