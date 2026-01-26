Συνελήφθη 45χρονος διαχειριστής ιστοσελίδας για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης - Real.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνέλαβαν έναν 45χρονο για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση που υπέβαλε ο δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025 κατά αγνώστων και ειδικότερα σε βάρος διαχειριστή ιστοσελίδας, διαχειριστή προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαχειριστών δύο θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 45χρονου ως φερόμενου διαχειριστή της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και μίας γυναίκας, ως διαχειρίστριας του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του 45χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε περιοχή της Αττικής, μετά από συμπληρωματική έγκληση που υπέβαλε ο κ. Κωνσταντάτος την 25-01-2026 σε βάρος του διαχειριστή της ιστοσελίδας για τα αδικήματα της εξύβρισης μέσω διαδικτύου και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίζεται.