Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο - Real.gr

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν σχεδόν 80 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι κρότου και γεμιστήρας.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρόκειται για 48χρονο ο οποίος ελέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο δράσεων και ελέγχων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας και ακολούθως σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 76,2 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι αερίου κρότου και γεμιστήρα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.