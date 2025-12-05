Συνελήφθη 51χρονος για διάρρηξη σε ΑΤΜ τον Μάρτιο του 2024, στο Περιστέρι - Real.gr

Τότε είχαν αφαιρέθει το χρηματικό ποσό των 89.950 ευρώ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου στο Περιστέρι Αττικής, ένας 51χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής χρηματικού ποσού από ΑΤΜ τον Μάρτιο του 2024 στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας και κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 51χρονου, καθώς και 3 αγνώστων μέχρι στιγμής συνεργών του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος μαζί με τους συνεργούς του, το Μάρτιο του 2024, αφού παραβίασαν κεντρική θύρα δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, με τη χρήση τροχού και οξυγόνου, διέρρηξαν ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη του κτιρίου και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 89.950 ευρώ.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την εξιχνίαση της διάρρηξης του ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 51χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φυσίγγια καραμπίνας και αναδιπλούμενο μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και τροχός κοπής μετάλλων, 2 δίσκοι κοπής μετάλλων, συσκευή κινητής τηλεφωνίας με κάρτα SIM και συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμα ένας 51χρονος, καθώς στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, εντός νάιλον συσκευασίας, συνολικού μεικτού βάρους 4,5 γραμμαρίων, πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και πλήθος καρτών SIM διαφόρων εταιρειών.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ και οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ στον έναν έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.