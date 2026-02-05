Συνελήφθη 56χρονη δασκάλα γιόγκα – Ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών που δεν την έδιναν δανεικά - Real.gr

Στη σύλληψη 56χρονης δασκάλας γιόγκα προχώρησε η αστυνομία η οποία κατηγορείται ότι τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που είχαν αρνηθεί να της δώσουν οικονομική βοήθεια.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι έβαλε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία αυτοκίνητα σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την έκρηξη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλης της, τραυματίστηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

Οπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας, η 56χρονη είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για μια παρόμοια υπόθεση με στόχο το αυτοκίνητο του πατέρα της.