Συνελήφθη 56χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Real.gr

Στη σύλληψη 56χρονου ημεδαπού προχώρησαν, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση εμπορίας και ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν οκτώ μικροδέματα κοκαΐνης και κάνναβης (κατεργασμένης και μη), που επρόκειτο να διοχετευτούν σε στέκια ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ενώ κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που κατείχε, σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ