Συνελήφθη 56χρονος που είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών - Real.gr

Συνελήφθη, το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, ένας 56χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 15 ετών και χρηματική ποινή 70.000 ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών κατά συρροή, ενεργώντας από κοινού με άλλους δράστες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 56χρονος από το 2017 είχε αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τη διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα, και λειτουργούσε καφετέρια ως βιτρίνα για να νομιμοποιεί τα παράνομα κέρδη από τη δράση της οργάνωσης.

Αυτό το πετύχαινε χρησιμοποιώντας το άτυπο σύστημα συναλλαγών «HAWALA», προκειμένου να δικαιολογούνται οι συναλλαγές ανάμεσα στους μετανάστες και την εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.