Συνελήφθη 56χρονος στο Παλαιό Φάληρο που είχε στην κατοχή του δύο πιστόλια και σουγιά - Real.gr

Συνελήφθη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ένας 56χρονος οδηγός οχήματος στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

• 2 πιστόλια με 3 φυσίγγια,

• 2 γεμιστήρες,

• αναδιπλούμενο σουγιά και

• πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.