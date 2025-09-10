Quantcast
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο - Real.gr
real player

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη – Βίντεο

16:12, 10/09/2025
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη – Βίντεο

Συνελήφθη χθες στην Κυψέλη, ένας 59χρονος ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, στου Γκύζη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* περίστροφο με 4 φυσίγγια,

* πιστόλι,

* 3 μαχαίρια,

* 2 σιδερογροθιές,

* 14 φυσίγγια και

*2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

https://www.youtube.com/shorts/vmZ0CUjweSQ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού με το φακελάκι στο «Ιπποκράτειο» - Όλο το ιστορικό

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού με το φακελάκι στο «Ιπποκράτειο» - Όλο το ιστορικό

14:51 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

15:07 10/09
Κιρ Στάρμερ: Εξαιρετικά ριψοκίνδυνη η ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Κιρ Στάρμερ: Εξαιρετικά ριψοκίνδυνη η ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

15:15 10/09
Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

15:15 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

Τραγωδία στα Τέμπη: «Ζητάμε κακούργημα για όλους» - Τι δήλωσαν ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς μετά τις καταθέσεις τους

13:01 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved