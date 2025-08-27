Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό στην πυρκαγιά στην Κάντζα - Real.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Στη σύλληψη ενός 62χρονου αλλοδαπού προχώρησαν σήμερα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αξιωματικοί της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ο άνδρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Κάντζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις αρχές.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 16:00 ωστόσο η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.