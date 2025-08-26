Συνελήφθη 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου στην περιοχή της Πέλλας - Real.gr

Με κυνηγετική καραμπίνα πυροβόλησε και σκότωσε 76χρονος τον 72χρονο, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σήμερα σε χωματερή, στην Πέλλα, σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η δολοφονία έλαβε χώρα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, σε χωριό του δήμου Σκύδρας Πέλλας και την επόμενη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

Ο 76χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας που με χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 72χρονο

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εις βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντος σε περιοχή της Πέλλας βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο -το οποίο κατείχε νόμιμα-, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας».