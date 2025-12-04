Συνελήφθη 89χρονος που παρενοχλούσε 17χρονη μέσα σε παιδική χαρά - Real.gr

Quantcast
Συνελήφθη 89χρονος που παρενοχλούσε 17χρονη μέσα σε παιδική χαρά

10:11, 04/12/2025
Συνελήφθη 89χρονος που παρενοχλούσε 17χρονη μέσα σε παιδική χαρά

Ενας 89χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε παιδική χαρά στο Ίλιον για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
του Θεοδόση Πάνου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κάθισε δίπλα σε μια 17χρονη σε παγκάκι στην παιδική χαρά, άρχισε να τη θωπεύει και της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε έναν 20χρονο που ήταν στην παιδική χαρά με τον μικρό του αδελφό, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να ακινητοποιήσει τον 89χρονο και να τον παραδώσει σε ομάδα ΔΙΑΣ που έφτασε στο σημείο.

Ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του.

