Συνελήφθη 89χρονος που παρενοχλούσε 17χρονη μέσα σε παιδική χαρά - Real.gr

Ενας 89χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε παιδική χαρά στο Ίλιον για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

του Θεοδόση Πάνου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κάθισε δίπλα σε μια 17χρονη σε παγκάκι στην παιδική χαρά, άρχισε να τη θωπεύει και της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε έναν 20χρονο που ήταν στην παιδική χαρά με τον μικρό του αδελφό, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να ακινητοποιήσει τον 89χρονο και να τον παραδώσει σε ομάδα ΔΙΑΣ που έφτασε στο σημείο.

Ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του.